Bortolani segna 24 punti record stagionale nella sfida tra Acqua SBernardo Cantù e Trento

Bortolani ha segnato 24 punti nella partita tra Acqua S.Bernardo Cantù e Trento, stabilendo il suo nuovo record stagionale. La squadra di Cantù ha dominato in casa, vincendo facilmente contro la Dolomiti Energia Trentino. Questa vittoria rappresenta il primo successo della stagione per i lombardi, che hanno mostrato una buona intensità fin dall'inizio.

Cantù sale in casa in modo convincente contro Dolomiti Energia Trentino, chiudendo la serata con una vittoria netta e superando per la prima volta questa stagione la soglia dei 100 punti. Una prestazione collettiva di alto livello, arricchita da una valutazione record e da una sterilità offensiva che ha trovato concretezza soprattutto nel tiro dall'arco e nella circolazione della palla. acqua s. bernardo cantù: quarta vittoria casalinga e record stagionale Il punteggio finale è stato 108-91, segnando una delle mattine più prolifiche dell'annata e rappresentando la quarta vittoria casalinga della stagione.