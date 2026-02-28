I Boston Celtics hanno sconfitto i Brooklyn Nets con un punteggio di 148-111. La squadra di Boston ha messo in mostra un attacco molto efficace, portando a casa una vittoria schiacciante. La partita si è svolta in modo intenso, con i Celtics che hanno dominato per tutta la durata dell'incontro. I giocatori hanno mostrato grande determinazione e precisione in fase offensiva.

Una serata di grande intensità ha vista i Boston Celtics imporsi sui Brooklyn Nets con un punteggio netto di 148-111, grazie a una prestazione offensiva collettiva di alto livello e alla leadership della panchina. Jaylen Brown ha chiuso con 28 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, confermandosi protagonista assoluto, mentre Nikola Vucevic ha contribuito con 28 punti e 11 rimbalzi, siglando la sua terza doppia-doppia da quando veste la maglia dei Celtics. Payton Pritchard ha aggiunto 22 punti, completando un quadro di squadra che ha trovato grande efficacia dalla riserva, in una serata in cui la squadra ha totalizzato 77 punti provenienti dalla panchina.

© Mondosport24.com - Boston Celtics dominano con 148 punti contro i Brooklyn Nets

