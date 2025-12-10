Simone Marchetti l' editoriale | Ascoltare restare vivere
Nel nuovo numero di Vanity Fair, l'editoriale di Simone Marchetti esplora il significato di ascoltare, restare e vivere, temi centrali nelle storie, interviste e articoli proposti. Questi concetti guidano una riflessione profonda sulle relazioni umane e sulla presenza nel mondo contemporaneo, invitando i lettori a riscoprire il valore di un ascolto sincero, della presenza autentica e di un vivere consapevole.
Molti degli articoli, delle interviste e delle storie che leggerete sul nuovo numero di Vanity Fair ruotano intorno a queste tre parole. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Simone Marchetti, l'editoriale: Anche o soltanto?
Simone Marchetti, l'editoriale: Su quella barca ci sei anche tu
L'editoriale di Simone Marchetti: Diane e l’arte contemporanea
Radio Deejay. . Il Diavolo veste Prada... ma nella vita vera! Simone Marchetti, caporedattore di Vanitiy Fair Italia e direttore editoriale di Vanity Fair Europa, racconta a Gazzology com'è lavorare con Anna Wintour, la mitica giornalista leader del magazine Vo - facebook.com Vai su Facebook
"Marchetti, Valerio" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Simone Marchetti, l'editoriale: Ascoltare, restare, vivere - Molti degli articoli, delle interviste e delle storie che leggerete sul nuovo numero di Vanity Fair ruotano intorno a queste tre parole ... Lo riporta vanityfair.it
Il freddo diventa cura. Vacanze rigeneranti nel cuore delle Dolomiti quotidiano.net
Non solo fragile ma fuori tempo: Europa da rifare ilgiornale.it
Il lusso come saggezza. Quei piccoli privilegi per nutrire mente e cuore quotidiano.net
“Il Mosaico” apre le porte a Muggiò. La nuova casa dedicata ai disabili ilgiorno.it
Apple Watch strizza l’occhio al satellite quotidiano.net
I grandi marchi guardano alla varie discipline. E la competizione misura anche lo stile quotidiano.net