Il Cholo Simeone si scusa con Vinicius e Florentino | Mi sono comportato male

Diego Simeone ha rivolto scuse a Vinicius e Florentino dopo il confronto avuto durante la Supercoppa di Spagna. La vicenda, che ha attirato l’attenzione più per il contatto tra i protagonisti che per il risultato finale, si è conclusa con le scuse del tecnico dell’Atletico Madrid. L’episodio ha evidenziato come, anche in ambito sportivo, sia importante mantenere un atteggiamento rispettoso e corretto.

Discorso chiuso. Arrivano le scuse di Diego Pablo Simeone dopo la litigata con Vinicius in occasione della Supercoppa di Spagna, ma a fare notizia non è stato il 2-1 finale per il Real Madrid, bensì la rissa che ha coinvolto Diego Simeone e Vinicius Jr. Durante il match vinto dai blancos contro l’Atletico, Simeone si era rivolto al brasiliano gridando: “Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico”, accompagnando poi l’uscita dal campo del giocatore con il gesto provocatorio dell’orecchio (“Ascolta!”). Vinicius subito dopo la partita, forse già mentre era negli spogliatoi ha voluto dedicare un pensiero al ‘Cholo, su Instagram ha trovato un post che lo vedeva co-protagonista con l’allenatore argentino. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Il Cholo Simeone si scusa con Vinicius e Florentino: «Mi sono comportato male» Leggi anche: ´Florentino ti butta fuori´ – Simeone si scontra con Vinicius durante la semifinale di Supercopa Leggi anche: Real-Atletico, ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius: “Florentino Perez ti caccerà” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Real-Atletico, ‘faccia a faccia’ Simeone-Vinicius: “Florentino Perez ti caccerà”. Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, di Xabi Alonso e la risposta del brasiliano! Ecco cos’hanno detto - Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, di Xabi Alonso e la risposta del brasiliano! calcionews24.com

Simeone e l’importanza della comunicazione alla persona oltre che al calciatore. #tactilab #simeone #cholo #atleticomadrid #liga - facebook.com facebook

Velocità e tecnica al servizio del Cholo #Simeone, ma presto potrebbe diventare un elemento chiave anche della Nazionale spagnola: Álex #Baena sarà tra i protagonisti dell' #AtléticoMadrid nel 2026 a cura di @tom_freni Tutta la #SupercoppadiSpagn x.com

