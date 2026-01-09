Simeone Vinicius il battibecco prosegue nel postpartita | le parole del Cholo quelle di Xabi Alonso e la risposta social del brasiliano!

Dopo il derby di Madrid, il confronto tra Simeone, Vinicius e Xabi Alonso continua nel postpartita. Le dichiarazioni dei protagonisti hanno alimentato il dibattito, evidenziando le tensioni e le opinioni di ciascuno. Questo episodio si inserisce in un contesto di rivalità sportive che, anche al di fuori del campo, suscita discussioni e commenti sui social. Un momento che evidenzia come le dinamiche tra giocatori e allenatori possano proseguire oltre i novanta minuti.

Atlético-Real, Simeone provoca Vinícius: “Florentino ti caccerà, ricordati quello che ti dico” - Dopo diverse proteste, il quarto uomo ha cercato di calmare il Cholo Simeone, che ha continuato a ribadire il suo disappunto. gianlucadimarzio.com

Simeone Vinicius: «Guarda che Florentino ti caccerà…». Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos’è successo - Battibecco andato in scena durante Atletico Madrid Real Madrid, cos’è successo Il derby di Madrid non è mai una partita banale, ma quello andato ... calcionews24.com

SIMEONE TO VINICIUS!! “Florentino will KICK YOU out!!!!, #bfflife #Blaugrana #Cyrus - facebook.com facebook

Clamoroso battibecco #Simeone #Vinicius Durante la semifinale di Supercoppa di Spagna (vinta 2-1 dai Blancos che in finale affronteranno il #Barcellona), il tecnico argentino ha punzecchiato così l’avversario: “Vini, Vini, guarda che Florentino ti caccerà” x.com

