Simeone Vinicius il battibecco prosegue nel postpartita | le parole del Cholo quelle di Xabi Alonso e la risposta social del brasiliano!
Dopo il derby di Madrid, il confronto tra Simeone, Vinicius e Xabi Alonso continua nel postpartita. Le dichiarazioni dei protagonisti hanno alimentato il dibattito, evidenziando le tensioni e le opinioni di ciascuno. Questo episodio si inserisce in un contesto di rivalità sportive che, anche al di fuori del campo, suscita discussioni e commenti sui social. Un momento che evidenzia come le dinamiche tra giocatori e allenatori possano proseguire oltre i novanta minuti.
Simeone Vinicius, il battibecco prosegue nel postpartita: le parole del Cholo, di Xabi Alonso e la risposta del brasiliano! Ecco cos’hanno detto Il derby di Madrid è una miccia sempre pronta a esplodere, indipendentemente dalla latitudine a cui si gioca. Nella calda cornice di Gedda, in Arabia Saudita, la semifinale di Supercoppa Spagnola ha visto . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
