Silvia Camporesi indaga le rivoluzioni della fotografia con il suo ultimo libro in uscita

Martedì 20 gennaio alla Biblioteca Comunale Saffi, la fotografa forlivese Silvia Camporesi presenta il suo libro ultimo libro “Una foto è una foto è una foto” edito da Einaudi. Al cuore dell'opera un excursus sulle rivoluzioni che hanno interessato il mondo della fotografia arrivando fino a oggi. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Silvia Camporesi: “Con la fotografia digitale ci illudiamo di ricordare ma dimentichiamo tutto” - La prima riflessione che suscita la lettura di Una foto è una foto è una foto di Silvia Camporesi è che non siamo consapevoli di tutti gli effetti del bombardamento di immagini che stiamo vivendo. repubblica.it

