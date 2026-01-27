Al Teatro delle Arti Silvia Frasson porta in scena le voci della sera di Natalia Ginzburg

Al Teatro delle Arti il 30 gennaio Silvia Frasson porta in scena “Le voci della sera”, uno spettacolo tratto dal romanzo di Natalia Ginzburg. La performance, scritta, diretta e interpretata dalla stessa attrice, offre un’intensa interpretazione dell’opera, riconosciuta come uno dei testi più significativi dell’autrice. Un’occasione per approfondire l’universo letterario di Ginzburg attraverso un’esperienza teatrale diretta e coinvolgente.

Venerdì 30 gennaio alle ore 21.00 il Teatro delle Arti ospita Le voci della sera, spettacolo teatrale scritto, diretto e interpretato da Silvia Frasson, tratto dall’omonimo romanzo di Natalia Ginzburg, pubblicato nel 1961 e considerato uno dei testi più intensi e compiuti dell’autrice. «È il più.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

