Sigona riapre al centrosinistra | Tittarelli? Non escludo un dialogo

Il candidato sindaco del centrosinistra ha dichiarato di voler incontrare la lista civica Officina delle Idee, che rappresenta, per discutere di possibili accordi sui programmi da portare avanti per la città di Macerata. La proposta arriva in un momento di avvicinamento alle elezioni comunali, con l’intento di esplorare eventuali punti di convergenza tra le parti.

Il candidato sindaco del centrosinistra, Gianluca Tittarelli, ha manifestato la sua volontà di incontrare Officina delle Idee, lista civica che ho l'onore di rappresentare, per valutare l'eventuale esistenza di punti programmatici comuni sui quali ragionare per il futuro della città di Macerata. Lo ringrazio per la disponibilità e l'apertura al dialogo che non escludiamo a priori". Così Marco Sigona, candidato sindaco di Officina delle Idee, che non chiude la porta ad una ripresa del rapporto con il centrosinistra (dal quale era uscito nelle scorse settimane), senza però fughe in avanti. "Sarà all'interno della nostra lista civica – spiega...

Macerata: Tittarelli chiede unità, Sigona difende l’autonomia civicaLa corsa elettorale a Macerata si sta disegnando su un campo di forze in movimento, dove la ricerca dell’unità del centrosinistra incontra la volontà...

