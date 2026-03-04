Macerata | Tittarelli chiede unità Sigona difende l’autonomia civica

A Macerata, la campagna elettorale si svolge tra la richiesta di unità del centrosinistra, avanzata da un rappresentante politico, e la difesa dell’autonomia civica da parte di una lista locale. Le tensioni tra le parti si manifestano mentre si delineano le posizioni dei vari attori coinvolti, senza che siano ancora definiti accordi ufficiali. La situazione rimane fluida e priva di decisioni formali al momento.

La corsa elettorale a Macerata si sta disegnando su un campo di forze in movimento, dove la ricerca dell’unità del centrosinistra incontra la volontà di autonomia di una lista civica. Gianluca Tittarelli ha lanciato un appello diretto a Marco Sigona e alla sua formazione Officina delle Idee, proponendo un incontro per definire punti programmatici comuni. La risposta di Sigona è arrivata con cautela: non esclude il dialogo, ma ribadisce che la decisione finale spetta all’associazione stessa, che deve valutare se esistono condizioni per convergenze o se proseguire nel cammino intrapreso. Il primario di dermatologia dell’ospedale di Macerata ha scelto di non dare una risposta immediata e netta, preferendo rinviare la questione alla valutazione interna della propria lista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Futuro sindaco di Macerata, il centrosinistra ha scelto Gianluca TittarelliMacerata, 13 febbraio 2026 – Gianluca Tittarelli è stato scelto come candidato sindaco del centrosinistra per le prossime elezioni comunali

