Costa Smeralda open day per la sicurezza | nuove offerte di lavoro nei servizi di vigilanza

La Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A., ramo Vigilanza, annuncia un open day dedicato a opportunità di lavoro nel settore della sicurezza. L’evento rappresenta un’occasione per conoscere le nuove offerte e i requisiti richiesti per entrare nel team di vigilanza. Per chi desidera avvicinarsi a questa professione, l’appuntamento permette di approfondire le possibilità di inserimento e i servizi offerti dalla società nella zona della Costa Smeralda.

La Servizi Consortili Costa Smeralda S.p.A. – ramo Vigilanza – apre le porte a nuovi profili professionali. Mercoledì 28 gennaio 2026 l’azienda organizza un Open Day dedicato alla selezione di personale per i servizi privati di vigilanza e portierato. L’appuntamento è in programma presso il Conference Center di Porto Cervo (Via Porto Vecchio), con due sessioni aperte al pubblico, dalle 11 alle 13 e dalle 14 alle 16. Durante la giornata i candidati potranno incontrare direttamente i responsabili dei Servizi Vigilanza Costa Smeralda, conoscere l’organizzazione del lavoro, le modalità operative e le competenze richieste per operare in uno dei contesti più esclusivi e complessi del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

