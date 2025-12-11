Cattolica potenzia la sicurezza | in arrivo nuove telecamere di controllo targhe e videosorveglianza

Cattolica potenzia la sicurezza urbana grazie a un finanziamento del Ministero dell’Interno. Il Comune introdurrà nuove telecamere di controllo targhe e sistemi di videosorveglianza, rafforzando la sorveglianza e la sicurezza dei cittadini. Questa iniziativa mira a migliorare la gestione del traffico e la tutela del territorio locale.

Il Comune di Cattolica ha ottenuto un importante finanziamento dal Ministero dell’Interno per la realizzazione di un nuovo sistema di controllo dei transiti e di videosorveglianza sul territorio cittadino. L’investimento complessivo è di 250 mila euro, di cui 175 mila euro finanziati dal. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

