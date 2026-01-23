Sicurezza a Paglieta arrivano 20 telecamere di videosorveglianza

A Paglieta, sono state installate venti nuove telecamere di videosorveglianza, nel quadro delle iniziative dell’amministrazione comunale per migliorare la sicurezza urbana. Questa misura mira a garantire un ambiente più sicuro per cittadini e visitatori, rafforzando la presenza di sistemi di sorveglianza nel territorio. L’intervento si inserisce nel piano di potenziamento delle misure di sicurezza pubblica adottato dal Comune.

In arrivo a Paglieta venti telecamere di videosorveglianza. Prosegue infatti il piano di rafforzamento della sicurezza urbana promosso dall'amministrazione comunale. I lavori per la realizzazione del nuovo impianto di videosorveglianza stanno procedendo secondo il cronoprogramma stabilito e hanno.

