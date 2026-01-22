Maltempo in Sicilia Schifani dichiara lo stato di emergenza | danni per 740 milioni di euro

In Sicilia, il ciclone Harry ha provocato ingenti danni, stimati in circa 740 milioni di euro. Per fronteggiare l’emergenza, il presidente della Regione, Renato Schifani, ha dichiarato lo stato di emergenza, consentendo l’attivazione di misure straordinarie per la gestione della situazione e il supporto alle comunità colpite.

Il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ha dichiarato lo stato di emergenza in Sicilia per i danni causati dal ciclone Harry, che si è abbattuto nei giorni scorsi sull’isola. Deliberata inoltre, in una seduta straordinaria della giunta, la richiesta di calamità naturale al governo nazionale. Una prima stima dei danni in Sicilia si aggira sui 740 milioni di euro. Il governo siciliano ha stanziato già i primi cinquanta milioni di euro a cui si aggiungeranno altri venti milioni. Schlein: “Governo intervenga con risorse immediate”. Dalle opposizioni, la segretaria del Pd, Elly Schlein, chiede al governo di stanziare risorse immediate per gli aiuti alle zone colpite. 🔗 Leggi su Lapresse.it

