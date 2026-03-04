Una donna di 53 anni ha attraversato di corsa la strada e si è sporta dalla ringhiera di un ponte sopra il fiume Cosia. Improvvisamente, è caduta nel letto del fiume, facendo un volo di alcuni metri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno prestato assistenza e l’hanno portata via per le cure del caso. La donna ha riportato alcune ferite.

Como, 4 marzo 2026 – Ha attraversato di corsa la strada, si è sporta dalla ringhiera ed è caduta nel fiume, facendo un volo di diversi metri nel letto del fiume Cosia. L'incidente è avvenuto oggi alle 14.40 in via Piave, davanti ad alcuni passanti, che si sono subito attivati per soccorrere la donna, 53 anni, rimasta a terra con la testa parzialmente nell'acqua. Le sue condizioni però si sono rivelate meno gravi di quanto temuto in un primo tempo, ed è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Como, cade nel Cosia, ferita gravemente una donna di 53 anni (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) I soccorsi immediati Subito è... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si sporge dalla ringhiera e cade nel Cosia: ferita una donna di 53 anni

Esce di strada e finisce contro una ringhiera: ferita un'automobilista di 63 anniUna donna di 63 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Sacile e Fontanafredda.

Auto si schianta fuori strada: ferita una donna, paura per una bimba di 2 anniAttimi di grande paura nella tarda mattinata di oggi, martedì 16 dicembre, quando un’auto è uscita di strada all’altezza della maxi rotonda tra via...