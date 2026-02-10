Esce di strada e finisce contro una ringhiera | ferita un' automobilista di 63 anni

Una donna di 63 anni è uscita di strada con la sua auto e si è schiantata contro una ringhiera lungo la provinciale tra Sacile e Fontanafredda. L’incidente è avvenuto questa mattina. La donna è rimasta ferita, ma le sue condizioni non sembrano gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che l’hanno trasportata in ospedale per le cure del caso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi.

Una donna di 63 anni è rimasta ferita a seguito di un incidente stradale avvenuto tra Sacile e Fontanafredda. L'episodio si è verificato nel pomeriggio di lunedì 10 febbraio intorno alle 16 in via Villorba. Sul posto i sanitari e la Polizia Locale per i rilievi.

