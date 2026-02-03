Fratelli d’Italia si unisce alle forze dell’ordine in un gesto di solidarietà durante l’operazione stradale

Da ameve.eu 3 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato scorso, a Ferrara, i militanti di Fratelli d’Italia hanno organizzato un banchetto per mostrare vicinanza alle forze dell’ordine. La manifestazione si è svolta in piazza, con l’obiettivo di sostenere chi lavora ogni giorno per garantire sicurezza. La presenza dei deputati e dei volontari ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno potuto ricevere informazioni e un saluto diretto dai rappresentanti del partito. Un gesto semplice, ma che ha fatto sentire la vicinanza di un partito alla polizia e ai

Fratelli d’Italia scende in piazza a Ferrara, sabato 3 febbraio 2026, per un banchetto informativo e di solidarietà alle forze dell’ordine. L’iniziativa, avviata dalle 15.30 alle 18, si svolge nella piazza Trento e Trieste, con l’obiettivo di sostenere il sì al referendum sulla giustizia e di rafforzare il legame con le istituzioni di sicurezza. «Sabato pomeriggio – ha dichiarato il presidente della lista Fratelli d’Italia in provincia di Ferrara – saremo in piazza per un momento di incontro con i cittadini, volto a sostenere il ‘sì’ al Referendum sulla giustizia, tema centrale per garantire legalità, sicurezza e diritti».🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Approfondimenti su Ferrara 3 febbraio 2026

Sicurezza stradale anche a Natale. Alcuni consigli e un plauso alle forze dell'ordine

No alla solidarietà alle forze dell'ordine sugli scontri di piazza Alimonda, centrodestra: "Sconcertante"

Nel consiglio comunale, i partiti di sinistra hanno respinto un documento di solidarietà verso le forze dell'ordine ferite durante gli scontri di piazza Alimonda, suscitando reazioni contrastanti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Ferrara 3 febbraio 2026

Argomenti discussi: Sondaggi politici SWG: Fratelli d’Italia resta sopra il 31%, cresce il PD; Fratelli d’Italia commissaria Genova: ecco Stefano Maullu. La situazione in Liguria; La remigrazione piace alla Lega. Silenzio da Fratelli d’Italia; Programmi e candidati in alto mare, strappo in Fratelli d’Italia: si dimette il direttivo.

fratelli d italia siPronto Soccorso di Cava de’ Tirreni, si dimette la responsabile: l’allarme di Fratelli d’ItaliaA intervenire sulla vicenda è Italo Cirielli, capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che esprime preoccupazione per le conseguenze sul servizio sanitario del territorio. agro24.it

fratelli d italia siIspica, Fratelli d'Italia si tira fuori dalla giunta Leontini. Il vicesindaco Cafisi protocolla le dimissioniIl coordinatore provinciale Moscato: Fino a quando non ci sarà un allineamento del centrodestra a livello provinciale non ha senso andare avanti ... lasicilia.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.