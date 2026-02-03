Fratelli d’Italia si unisce alle forze dell’ordine in un gesto di solidarietà durante l’operazione stradale

Sabato scorso, a Ferrara, i militanti di Fratelli d’Italia hanno organizzato un banchetto per mostrare vicinanza alle forze dell’ordine. La manifestazione si è svolta in piazza, con l’obiettivo di sostenere chi lavora ogni giorno per garantire sicurezza. La presenza dei deputati e dei volontari ha attirato l’attenzione dei passanti, che hanno potuto ricevere informazioni e un saluto diretto dai rappresentanti del partito. Un gesto semplice, ma che ha fatto sentire la vicinanza di un partito alla polizia e ai

Fratelli d'Italia scende in piazza a Ferrara, sabato 3 febbraio 2026, per un banchetto informativo e di solidarietà alle forze dell'ordine. L'iniziativa, avviata dalle 15.30 alle 18, si svolge nella piazza Trento e Trieste, con l'obiettivo di sostenere il sì al referendum sulla giustizia e di rafforzare il legame con le istituzioni di sicurezza. «Sabato pomeriggio – ha dichiarato il presidente della lista Fratelli d'Italia in provincia di Ferrara – saremo in piazza per un momento di incontro con i cittadini, volto a sostenere il 'sì' al Referendum sulla giustizia, tema centrale per garantire legalità, sicurezza e diritti».

