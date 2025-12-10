Strangola la madre e finge che sia caduta in casa a Milano Pietro Cortti condannato all'ergastolo

Pietro Federico Crotti è stato condannato all'ergastolo in primo grado per l'omicidio aggravato della madre, avvenuto a Milano. L'uomo ha tentato di mascherare il delitto fingendo che la donna fosse caduta accidentalmente in casa. La sentenza rappresenta una decisione importante nel procedimento giudiziario a carico di Crotti.

Pietro Federico Crotti è stato condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio aggravato della madre. Il 47enne avrebbe strangolato Piera Stefanina Riva con una cinta in casa a Milano e finto che fosse caduta in modo accidentale.

Strangolò la madre Piera Riva fingendo fosse morta per una caduta. Pietro Crotti a processo, in aula scene e testimonianze di un film horror - Ha messo subito le mani avanti, dicendo: ‘Io non ho fatto nulla, sono uscito dal bagno e l’ho trovata a terra‘". Secondo ilgiorno.it

