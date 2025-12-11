Si ribalta con il trattore in Valtellina e rimane schiacciato | morto sul posto un uomo di 70 anni

Un incidente mortale si è verificato oggi a Nigola, frazione di Teglio, in Valtellina. Un uomo di 70 anni è rimasto schiacciato da un trattore e ha perso la vita sul posto. L'evento ha suscitato grande attenzione nella comunità locale e ha mobilitato le forze dell'ordine per le procedure di rito.

L'incidente si è verificato oggi a Nigola, frazione di Teglio, comune della Valtellina in provincia di Sondrio. 🔗 Leggi su Fanpage.it

