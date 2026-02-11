Perquisizione in casa | la polizia trova una pistola rubata nascosta in un vaso

La polizia di Aprilia ha sequestrato una pistola rubata durante una perquisizione domiciliare. Gli agenti hanno trovato l’arma nascosta in un vaso di casa di un sospettato. L’episodio riaccende le preoccupazioni sulla presenza di armi clandestine nel territorio e sulla lotta delle forze dell’ordine contro la criminalità.

Resta alta l’attenzione sul tema della sicurezza nel territorio di Aprilia dove la polizia conferma il suo impegno anche nel contrasto alla detenzione e alla circolazione illecita di armi.In quest’ottica si inserisce l’operazione portata a termine in questi giorni con l’arresto di un uomo, già.🔗 Leggi su Latinatoday.it

La polizia ha messo in manette un uomo di 37 anni che aveva minacciato la compagna e possedeva una pistola rubata.

