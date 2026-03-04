Senato | 105 sì al ddl antisemitismo crisi nel Pd

Il Senato ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il disegno di legge contro l’antisemitismo. La votazione rappresenta un passo importante, ma ha causato tensioni all’interno del Partito Democratico. La proposta di legge ora passa alla fase successiva del procedimento legislativo.

Il Senato ha dato il primo via libera al disegno di legge contro l’antisemitismo, ottenendo 105 voti favorevoli contro 24 contrari e 21 astenuti. La norma punta a creare una banca dati per schedare gli episodi di crimini d’odio, sensibilizzare sui temi della discriminazione e rimuovere dai social network i contenuti che istigano alla violenza, inclusi quelli generati dall’intelligenza artificiale. Questa approvazione iniziale ha messo in difficoltà la maggioranza politica, creando fratture interne significative all’interno del centrodestra e provocando un momento di crisi nel Partito Democratico guidato da Letizia Giostra. I democratici avevano valutato l’astensione se non fossero stati apportati cambiamenti sostanziali al testo proposto dal governo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Ddl antisemitismo, primo via libera al Senato con 105 sìCreare una banca dati che schedi gli episodi considerati come crimini d’odio, sensibilizzare sul tema attraverso i canali del servizio pubblico e...

