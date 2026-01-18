Bio Cantina Sociale Orsogna undici nuovi nati accolti alla terza edizione dell’evento Pe’ nin perde la sumente

La Bio Cantina Sociale Orsogna ha ospitato la terza edizione di “Pe’ nin perde la sumente”, un momento di riconoscimento e comunità dedicato ai bambini nati nel 2025 nelle famiglie dei produttori associati. L’evento si è svolto al convento della Santissima Annunziata di Orsogna, sottolineando l’importanza della solidarietà e della tradizione locale in un contesto di semplice accoglienza.

Undici nuovi nati nelle famiglie dei soci della Bio Cantina di Orsogna accolti con un evento simbolico all'insegna della viticoltura del futuro delle aree interne Una mattinata di comunità e di simbolica accoglienza quella che si è svolta al convento della Santissima Annunziata di Orsogna, dove la Bio Cantina Sociale Orsogna ha organizzato la terza edizione dell'evento dedicato ai bambini nati nel 2025 nelle famiglie dei produttori associati. Undici piccoli sono stati accolti ufficialmente dalla realtà vitivinicola che da anni opera nella promozione dell'agricoltura biologica, della biodiversità e del territorio pedemontano della Maiella orientale.

