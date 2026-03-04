Si addormenta sul tram a Firenze 17enne trascinato fuori e violentato in strada |  arrestato un uomo di 32 anni

Un ragazzo di 17 anni si è addormentato su un tram a Firenze a causa dell’effetto dell’alcol. Al suo risveglio, si è trovato sotto a un cavalcavia e in presenza di un uomo di 32 anni che lo ha violentato in strada. La polizia ha arrestato l’uomo coinvolto nell’episodio.

Si è addormentato sulla tramvia, frastornato dall’alcol, e al risveglio si è ritrovato sotto a un cavalcavia, in balia di uno sconosciuto che abusava di lui. È successo a un ragazzo di 17 anni che, dopo aver trascorso una nottata con gli amici a Firenze, è stato violentato da un 32enne del Marocco, in Italia da tre anni e con alle spalle una condanna per reati contro il patrimonio e diverse denunce. L’aggressore è stato fermato oggi – martedì 3 marzo – dalla polizia. La ricostruzione. Tutto è successo il 13 febbraio scorso, nei pressi del parcheggio vicino al capolinea della linea T2, alla periferia del capoluogo toscano. Grazie alle telecamere di video-sorveglianza cittadine, il presunto aggressore è stato individuato e dovrà ora rispondere di violenza sessuale su minore. 🔗 Leggi su Open.online

La notizia dell'ennesima violenza sessuale a Firenze, in questo caso ai danni di un diciassettenne, mi sconvolge. presunto aggressore - entrato in Italia da tre anni - avrebbe a suo carico diverse denunce e una condanna. Ma possibile che in questo Paese la c - facebook.com facebook

