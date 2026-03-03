Si addormenta sul tram dopo l’uscita con amici 17enne trascinato via e violentato | incubo a Firenze

Un ragazzo di 17 anni si è addormentato sul tram dopo aver passato la serata con amici. Al suo risveglio, si è trovato sotto un cavalcavia con un uomo sopra di lui che lo stava violentando. L’episodio si è verificato a Firenze, e la polizia sta indagando sull’accaduto. La vittima è stata soccorsa e portata in ospedale.