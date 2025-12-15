La neve di William | Natale a teatro tra mistero e Shakespeare

Casa Shakespeare presenta “La neve di William”, uno spettacolo natalizio che trasporta il pubblico tra atmosfere magiche e misteriose ispirate alle tradizioni inglesi. Un evento teatrale che combina il fascino del Natale con l’universo shakespeariano, offrendo un’esperienza coinvolgente e suggestiva.

Casa Shakespeare presenta il suo spettacolo natalizio “La neve di William”, che nasce dalla suggestione delle atmosfere natalizie d’Oltremanica. In scena al Teatro Satiro OFF è in realtà una mini-serie costruita come un racconto a puntate: una serata, una parte della storia, con versione completa. Veronasera.it

