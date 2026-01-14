La Tempesta di Shakespeare e la danza tra conflitti dell' anima e rinascita

Da perugiatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Incroci Teatrali, la nuova realtà che vede compartecipi Micro Teatro Terra Marique, Teatro di Sacco e Spazio Qui, prende il via venerdì 16 gennaio al Teatro La Piazzetta di Magione, con replica sabato 17 alla Sala Cutu di Perugia, con “La tempesta” da Shakespeare firmata Freefall Dance Company. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Marco Mengoni, la notte dell’anima: emozioni e rinascita ad Eboli

Leggi anche: "La tempesta" di William Shakespeare al Teatro delle Muse di Ancona

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

tempesta shakespeare danza conflitti"La Tempesta" di Shakespeare e la danza, tra conflitti dell'anima e rinascita - Incroci Teatrali, la nuova realtà che vede compartecipi Micro Teatro Terra Marique, Teatro di Sacco e Spazio Qui, prende il via venerdì 16 gennaio al Teatro La Piazzetta di Magione, con replica sabato ... perugiatoday.it

“La tempesta” di Shakespeare va in scena: sul palco gli attori dell’Accademia “L’Arte nel cuore” - Uno dei drammi più suggestivi del bardo portato in scena da giovani attori con o senza disabilità. repubblica.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.