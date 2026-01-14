La Tempesta di Shakespeare e la danza tra conflitti dell' anima e rinascita
Incroci Teatrali, la nuova realtà che vede compartecipi Micro Teatro Terra Marique, Teatro di Sacco e Spazio Qui, prende il via venerdì 16 gennaio al Teatro La Piazzetta di Magione, con replica sabato 17 alla Sala Cutu di Perugia, con “La tempesta” da Shakespeare firmata Freefall Dance Company. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
