Sfruttava i lavoratori nei campi notaio condannato ma non andrà in carcere

Il notaio Gianfranco Pulvino è stato condannato a quattro anni di reclusione per i reati di caporalato ed estorsione. La sua difesa ha presentato ricorso, ma questa opposizione è stata respinta, rendendo la sentenza definitiva. Nonostante la condanna, non sarà eseguito l’arresto. La vicenda riguarda lo sfruttamento dei lavoratori nei campi.

Gianfranco Pulvino dovrà scontare 4 anni dopo il rigetto del suo ricorso in Cassazione e lo farà ai domiciliari. Era stato arrestato dai carabinieri nel 2019 a Valledolmo Il ricorso contro la condanna a 4 anni per i reati di caporalato ed estorsione è stato respinto e la sentenza diventa quindi definitiva per il notaio Gianfranco Pulvino. Così hanno deciso i giudici della Cassazione per il sessantenne finito in manette nel 2019 con l'accusa di aver sfruttato alcuni operai impiegati in campagna, "anche con minacce e retribuzioni molto inferiori a quelle previste", secondo quanto ricostruito dagli investigatori all'epoca dei fatti. Il professionista non andrà però in carcere - vista l'entità della pena - ma ai domiciliari.