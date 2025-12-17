Basta caporalato nei campi Ecco il trasporto sicuro | I lavoratori vanno tutelati

L'incontro di ieri a Palazzo Giulio d’Este ha affrontato temi fondamentali per la tutela dei lavoratori agricoli, concentrandosi sul potenziamento degli sportelli per l’immigrazione e sull’introduzione di un trasporto sicuro. Obiettivo principale è contrastare il caporalato e garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose.

Potenziamento degli sportelli per l’immigrazione e trasporto sicuro per contrastare il caporalato. Sono alcuni dei temi al centro dell’incontro che si è tenuto ieri a Palazzo Giulio d’Este. Il consiglio territoriale dell’Immigrazione, presieduta dal Prefetto Massimo Marchesiello, si è occupato di due argomenti all’ordine del giorno. Il primo ha riguardato la presentazione delle azioni già avviate dal mese di novembre nell’ambito del progetto Fami, di cui è beneficiaria questa Prefettura, dal titolo: C.a.m.b.i.a. – FE Capacitazione, Accesso, Mobilità per i bisogni di inclusione ed autonomia a Ferrara. Ilrestodelcarlino.it

