Il Carnevale d' autore di Santa Croce sull' Arno

Il Carnevale d’autore di Santa Croce sull’Arno, giunto alla sua 98ª edizione, è un evento tradizionale che valorizza la creatività e la cultura locale. La manifestazione si distingue per le sfilate di carri allegorici, accompagnate da musica e colori, rappresentando un momento di aggregazione e identità per la comunità. Un’occasione di festa che ogni anno coinvolge cittadini e visitatori, mantenendo viva la storia e le tradizioni della città.

Il carnevale d'autore torna a sfilare a ritmo di musica, colori e creatività a Santa Croce sull'Arno, uno degli appuntamenti più attesi e identitari della cittadina conciaria, con la sua 98ª edizione. I quattro gruppi si contenderanno molteplici premi, da quelli più attesi del 'miglior carro allegorico' premiato dall'Assa fino al 'miglior gruppo mascherato', quest'ultimo determinato dalla giuria, fino agli altri tradizionali riconoscimenti rimanenti, il 'carnevale di domani', per i bambini, attribuito da tre docenti delle scuole primarie di Santa Croce, la maschera in pelle premiata da Unic, la maschera più bella premiata dalla scuola Checchi di Fucecchio, la maschera riciclata premiata da Herambiente e la maschera buffa, anch'esso determinato dalla giuria.

