Dalla Top 5 della prima serata del Festival di Sanremo al Lago di Como | in estate arriva Serena Brancale

L’edizione 2026 del Lake Sound Park 2026 è pronta per accogliere un’altra grande artista italiana: Serena Brancale. La cantautrice e polistrumentista pugliese tra i nomi di punta di questo Festival di Sanremo sarà infatti protagonista sul palco allestito all'Ex Galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio (CO) il prossimo 21 luglio con il suo nuovo “Sacro Tour”. I biglietti per questo nuovo appuntamento saranno disponibili da domani, 26 febbraio, alle ore 12.00 su ticketone. Dopo aver partecipato al festival lo scorso anno con Anema e Core (brano diventato poi uno dei tormentoni musicali della stagione), Serena Brancale è tornata in gara quest’anno con Qui con me, una canzone emozionante, dedicata al ricordo della madre scomparsa qualche anno fa. 🔗 Leggi su Quicomo.it

