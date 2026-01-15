Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album intitolato

Kiss All The Time. Disco, Occasionally: questo il titolo del nuovo album di Harry Styles che uscirà il 6 marzo, a tre anni e mezzo di distanza da Harry's House. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album

Harry Styles ha annunciato che pubblicherà un nuovo album, il 6 marzo, quattro anni dopo l’ultimo - Il cantante inglese Harry Styles ha annunciato che il suo nuovo album uscirà il 6 marzo e si chiamerà Kiss All The Time. ilpost.it