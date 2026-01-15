Harry Styles annuncia a sorpresa il nuovo album
Harry Styles ha annunciato il suo nuovo album intitolato
Kiss All The Time. Disco, Occasionally: questo il titolo del nuovo album di Harry Styles che uscirà il 6 marzo, a tre anni e mezzo di distanza da Harry's House. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzo
Leggi anche: La prima buona notizia del 2026: Harry Styles ha annunciato il nuovo album “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”, in uscita il 6 marzo
Harry Styles, tutti gli indizi che fanno pensare a un nuovo album; Harry Styles, nuovo sito e manifesti: Ci vediamo presto; Harry Styles, possibile ritorno all'orizzonte?; Il ritorno di Harry Styles sembra sempre più vicino: gli indizi.
Harry Styles ha annunciato che pubblicherà un nuovo album, il 6 marzo, quattro anni dopo l’ultimo - Il cantante inglese Harry Styles ha annunciato che il suo nuovo album uscirà il 6 marzo e si chiamerà Kiss All The Time. ilpost.it
Harry Styles, in arrivo l'atteso nuovo album: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Harry Styles, in arrivo l'atteso nuovo album: 'Kiss All the Time. tg24.sky.it
Harry Styles ha finalmente annunciato il suo nuovo album: uscirà il 6 marzo - Harry Styles ha annunciato l’uscita del suo quarto album. fanpage.it
Con un post sui social Harry Styles ha rivelato l'uscita del suo quarto album da solista: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" che uscirà il 6 marzo. La copertina mostra la pop star trentunenne che indossa occhiali da sole e si nasconde sotto una palla da di x.com
Harry Styles sta davvero tornando con un nuovo album Gli indizi - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.