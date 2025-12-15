Antisemitismo | Braga ' Pd Senato discuterà ddl Delrio no strumentalizzazioni'

Il ddl antisemitismo presentato da Delrio sarà oggetto di discussione al Senato, come annunciato dal Pd. Il partito ribadisce il proprio impegno nel condannare fermamente ogni forma di antisemitismo e sottolinea l'importanza di affrontare il tema con determinazione, evitando strumentalizzazioni politiche.

Roma, 15 dic. (Adnkronos) - Avete trovato una quadra sul ddl antisemitismo presentato da Delrio? “Noi abbiamo sempre condannato con grande nettezza la vicenda del sette ottobre, prendendo posizione in tutti i momenti e i passaggi per le iniziative che contrastano il rischio reale nel nostro Paese e nel mondo di rigurgiti di antisemitismo”. Lo ha detto la capogruppo Pd alla Camera Chiara Braga, ospite al programma Start di Sky TG24. “Su questo disegno di legge, che ha avuto una grande enfasi e che è appunto l'iniziativa di alcuni senatori, il gruppo del Senato discuterà anche nelle prossime giornate per capire come stare dentro una discussione che non può far venire meno di un millimetro la nostra condanna all'antisemitismo ma nemmeno cadere nel tentativo di strumentalizzazione di forze politiche. Iltempo.it

