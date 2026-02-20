Cessione Lazio | offerta faraonica dal Qatar da oltre 600 milioni di euro! La risposta di Lotito non si è fatta attendere

Il Qatar ha presentato un’offerta da oltre 600 milioni di euro per acquistare la Lazio, facendo scalpore nel mondo del calcio. La proposta arriva in un momento in cui il club sta valutando nuove strategie di vendita, e il presidente Lotito si è subito espresso sulla questione. La cifra elevata ha sorpreso molti addetti ai lavori, che ora si chiedono quale sarà la prossima mossa. La trattativa si fa più intensa e potrebbe cambiare le sorti della società biancoceleste nei prossimi giorni.

