Salute dei cittadini Falcomatà | Sempre più calabresi si curano fuori regione basta propaganda

La salute dei cittadini calabresi appare in crescita come problema di interesse pubblico, con un aumento del 13% dei pazienti che si rivolgono a strutture fuori regione negli ultimi due anni. Questa tendenza comporta una spesa superiore ai 326 milioni di euro in un solo anno, evidenziando la necessità di migliorare l’offerta sanitaria locale e ridurre la dipendenza dai servizi esterni.

"Negli ultimi due anni la fuga dei pazienti calabresi verso le regioni del Nord è aumentata di circa il 13%, con una spesa che ha superato i 326 milioni di euro in un solo anno. La Calabria è stabilmente tra le regioni con il peggior saldo sanitario d’Italia e la tendenza è in continuo. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

