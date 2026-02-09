Spalletti | La cosa assurda è che gli unici non professionisti sono gli arbitri Anche il bacio è contatto e bacia Federica Zilli

Luciano Spalletti ha criticato gli arbitri dopo il pareggio della Juventus contro la Lazio. L’allenatore si è detto sorpreso che siano loro gli unici non professionisti in campo, e ha commentato anche il gesto di Federica Zilli, definendolo un contatto come un altro. Spalletti non ha risparmiato le sue accuse, puntando il dito contro le decisioni degli arbitri durante la partita.

L’allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo il pareggio contro la Lazio. Un errore vostro he porta al gol avversario, siete in testa alla classifica di errori che portano al gol avversario. “È colpa delle richieste che gli si fanno. Durante questo periodo, chiedo sempre di giocare le palle, di non buttarle via, dobbiamo cercare di uscire anche sotto pressione, alzare il livello del calcio, di qualità. Poi in tutte queste richieste bisogna riuscire ad anticipare le situazioni di pericolo, un errore si può fare. Locatelli è stato uno dei migliori fin qui, una palla persa non preclude il rendimento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: “La cosa assurda è che gli unici non professionisti sono gli arbitri. Anche il bacio è contatto (e bacia Federica Zilli)” Approfondimenti su Spalletti Juventus Capello attacca gli arbitri: «Sono una mafia. Ecco che cosa bisogna fare per evitare gli errori» Fabio Capello ha espresso dure critiche nei confronti degli arbitri, definendoli una Ayroldi rivela: «Noi arbitri siamo gli unici ad ammettere gli errori pubblicamente. Il pubblico ci sta conoscendo di più perché» Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Spalletti-Cam La prima volta in bianconero Ultime notizie su Spalletti Juventus Argomenti discussi: Juve-Lazio, il doppio ex Manfredonia esclusivo: Spalletti ha cambiato i bianconeri. Sarri invece…. Spalletti furioso sul rigore sbagliato: Mi ripetete tutti sempre la stessa cosa, ora anche bastaLuciano Spalletti ha dovuto compiere il classico giro di interviste post gara a caldo, tra televisioni e radio e alla fine la pazienza, già poca di fronte al finale di Juventus-Lecce è venuta meno di ... fanpage.it Figuraccia Juve, Spalletti trova il limite dei suoi: ironia sul rigore per l'Atalanta e Bremer chiede scusaFiguraccia Juve in Coppa Italia, Spalletti trova il limite dei suoi: gli errori nei momenti decisivi. L'ironia sul rigore per l'Atalanta e Bremer chiede scusa. sport.virgilio.it Fiorentina-Torino: le pagelle di Federica Zille x.com Partita rocambolesca quella del Franchi tra Fiorentina e Torino: le pagelle del match di Federica Zille facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.