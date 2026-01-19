Selena Gomez senza trucco su Instagram il video è virale

Selena Gomez ha condiviso un video su Instagram in cui appare senza trucco e senza filtri. La cantante ha voluto mostrare il suo volto naturale, evidenziando piccole imperfezioni e un aspetto autentico. Dopo aver incantato con il make-up ai Golden Globes 2026, questa scelta si inserisce in un percorso di trasparenza e sincerità con i propri fan, sottolineando l’importanza di accettarsi e valorizzare la propria autenticità.

Ai Golden Globes 2026 ha incantato tutti con un make-up raffinato incentrato su s mokey eye e labbra rosso scuro, ma per i fan Selena Gomez si mette spesso a nudo, e l’ultimo video condiviso sui social la mostra senza trucco e senza filtri, come da lei stessa sottolineato, decisa a mostrare la sua pelle esattamente com’è, piccole imperfezioni comprese. Il tutorial senza trucco di Selena Gomez. Nel video l’attrice e cantante 33enne mostra la sua beauty routine truccandosi passo passo, partendo dalla base naturale e applicando i prodotti del suo brand, Rare Beauty: correttore, cipria, fard, matita labbra, gloss e illuminante. 🔗 Leggi su Amica.it

Selena Gomez senza trucco ai follower: «No, non ho i baffi, è un melasma da sole. Me ne sto prendendo cura»

Selena Gomez condivide una sua recente immagine senza trucco, chiarendo le cause delle sue macchie solari. La cantante e attrice ha spiegato ai follower che non si tratta di baffetti, ma di melasma, una condizione cutanea legata all’esposizione al sole. Un messaggio di autenticità e consapevolezza, che invita a conoscere meglio questa problematica comune.

