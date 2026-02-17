Ars via libera al tagliando antifrode nelle schede elettorali | come funziona il sistema per evitare brogli
L’Ars ha approvato una nuova norma che introduce un tagliando antifrode nelle schede elettorali, colpa di alcune votazioni contestate nelle scorse tornate elettorali. La misura, proposta dalla deputata Roberta Schillaci del Movimento 5 Stelle, mira a garantire l’autenticità dei voti attraverso un sistema di verifica più sicuro. Il meccanismo prevede l’applicazione di un adesivo speciale sulla scheda, che permette di identificare eventuali manomissioni. In questo modo, si cerca di ridurre i rischi di brogli e di voti contraffatti durante le elezioni.
La norma è inserita nel contesto della riforma sugli Enti locali. Schillaci (M5S): "Si tratta del metodo utilizzato in occasione delle Politiche" Un tagliando antifrode per evitare i voti contraffatti sulla scheda elettorale. Via libera all'Ars, nel contesto della riforma sugli Enti locali, alla norma proposta alla deputata del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci, che dovrebbe contribuire a scongiurare brogli e il fenomeno della cosiddetta "scheda ballerina" alle urne. In occasione delle competizioni elettorali regionali e comunali, sulle schede verrà applicato un semplice tagliando per renderle uniche e autentiche, senza però consentire di risalire all'elettore.🔗 Leggi su Palermotoday.it
