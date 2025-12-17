Teatro dei dialetti | al via la mini stagione al teatro Tosti di Ortona
Al Teatro Tosti di Ortona prende il via una vivace mini stagione dedicata al Teatro dei dialetti, sotto la guida della Compagnia dell’Alba. Un’occasione unica per riscoprire le tradizioni locali attraverso spettacoli che celebrano la cultura e la lingua del territorio, offrendo al pubblico momenti di divertimento e riflessione.
Al via la rassegna del Teatro dei dialetti del teatro Tosti di Ortona, diretto dalla Compagnia dell’Alba.Una rassegna nata dalla collaborazione tra la Compagnia dell’Alba, diretta dai maestri Fabrizio Angelini e Gabriele de Guglielmo, e l’associazione culturale gli “Amici della Ribalta” di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
