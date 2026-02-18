E tu slegalo la follia dopo Basaglia al teatro di Anghiari

Il film «E tu slegalo, la follia dopo Basaglia» ha suscitato scalpore perché mostra come le persone con disturbi mentali siano state trattate dopo le riforme di Basaglia. La pellicola, diretta da Maurizio Sciarra e lunga 51 minuti, sarà proiettata domenica 22 febbraio alle 17.30 al teatro di Anghiari, nell’ambito della rassegna Esseri viventi. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Centro Franco Basaglia di Arezzo, che ha sostenuto la produzione del documentario. La proiezione offre uno sguardo diretto sulle sfide attuali nel mondo della salute mentale.

Arezzo, 18 febbraio 2026 – Domenica 22 febbraio alle ore 17.30 al teatro di Anghiari per la rassegna Esseri viventi, ci sarà la proiezione di « E tu slegalo, la follia dopo Basaglia » 2024 (51') regia di Maurizio Sciarra, un evento in collaborazione con Associazione Centro Franco Basaglia Arezzo. A cento anni della nascita di Franco Basaglia, gli allievi diretti e le generazioni immediatamente successive ci raccontano le idee con cui lo psichiatra elaborò le rivoluzionarie teorie sulla salute mentale. Ponendo al centro della cura la persona e il suo disagio, Basaglia riuscì a demolire le istituzioni manicomiali, eliminando pratiche come la contenzione fisica e l'elettroshock.