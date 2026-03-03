Basket l’Eurolega sospende tre partite con protagoniste Dubai e le squadre israeliane

L’Eurolega di basket ha deciso di sospendere tre partite che vedevano coinvolte squadre di Dubai e israeliane. La decisione arriva in risposta alle tensioni in Medio Oriente, che hanno portato alla cancellazione di alcuni incontri e al rinvio di altri. La sospensione riguarda specifici incontri programmati in questa fase della competizione.

Il conflitto in Medio Oriente comincia ad avere delle ripercussioni anche sullo svolgimento delle competizioni sportive, portando alla cancellazione di alcuni eventi e al rinvio di altri. La pallacanestro non fa eccezione in tal senso ed infatti l'Eurolega ha scelto di sospendere tre partite della massima competizione continentale maschile per club inizialmente previste questa settimana. Nello specifico sono state rimandate a data da destinarsi Hapoel Tel Aviv-Paris Basketball (in programma oggi, 3 marzo), Dubai-Partizan Belgrado (5 marzo) ed il derby di Tel Aviv tra Maccabi e Hapoel (5 marzo). Sospesa anche la Next Gen Cup di Dubai per la caduta di missili nella zona del palazzo designato per ospitare l'evento giovanile di contorno dell'Eurolega.