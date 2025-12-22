La Lazio sarà il primo club in Italia a trasmettere tutte le partite casalinghe del proprio settore giovanile

22 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Unica squadra in Serie A a realizzare e trasmettere tutte le partite casalinghe del proprio settore giovanile. Questa è la sorpresa che la Lazio sta realizzando per i propri tifosi per l’inizio del nuovo anno dando sempre più spazio e visibilità ai giovani biancocelesti.Come appreso dalla nostra. 🔗 Leggi su Romatoday.it

