Coppa Fanta FC 26 | Come sbloccare Morita 87 e fare il pieno di pacchetti 83+!

Morita 87 ha segnato il primo gol della Coppa Fanta FC 26, una sfida tra appassionati di fantasy football. La partita tra squadre virtuali si sta infiammando, spingendo i giocatori a cercare strategie per migliorare le proprie prestazioni. Molti tentano di sbloccare Morita 87, puntando anche a ottenere pacchetti 83+ per potenziare le rose. La competizione si fa sempre più intensa tra i partecipanti, pronti a mettere in campo le loro mosse vincenti.

È partita la Coppa Fanta FC, l’evento a obiettivi che sta spingendo migliaia di player a rivoluzionare i propri team. Non si tratta solo di vincere, ma di dimostrare di saper dominare con ogni campionato, dalla Premier League alla Liga F. I premi in palio: Non solo Morita. Il protagonista è Hidemasa Morita, un centrocampista con 5 stelle piede debole e un solido 87 OVR. Ma il vero tesoro sono i premi intermedi: Pacchetti garantiti: Accumula decine di giocatori 83+ e 84+ semplicemente vincendo con blocchi da 6 giocatori dei principali campionati.. Slot Evoluzione: Giocando 20 partite sbloccherai un’Evoluzione esclusiva per potenziare ulteriormente il tuo club.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

