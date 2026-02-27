Cosa fare se ricevi questo alert da Instagram | la funzione per fermare le ricerche sul suicidio

Instagram ha annunciato una nuova funzione che invierà notifiche automatiche ai genitori quando i figli effettuano ricerche riguardanti autolesionismo e suicidio. Questa novità mira a monitorare le attività degli utenti giovani sulla piattaforma e a segnalare eventuali ricerche considerate sensibili. L'aggiornamento riguarda coloro che utilizzano l'app e si attiva in presenza di determinate parole chiave.

Instagram ha annunciato l'arrivo di una nuova funzione che invierà notifiche automatiche ai genitori per avvisarli di ricerche su autolesionismo e suicidio da parte degli figli. Per Meta si tratta di nuovo strumento di supervisione per contrastare il disagio giovanile, ma diverse associazioni solevano dubbi sulla reale efficacia della misura. La funzione arriverà in Italia entro l'anno.