scuole strade e immobili osservati speciali in garfagnana

In Garfagnana, scuole, strade e immobili sono sotto osservazione. Le autorità locali stanno monitorando attentamente queste aree, coinvolgendo sindaci, rappresentanti del tessuto economico e residenti. L’obiettivo è raccogliere informazioni e valutare eventuali interventi necessari per il territorio. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata, ma l’attenzione resta alta su questi aspetti.

"Amministrareil territorio significa anche avere la capacità di ascoltare tutti i soggetti in campo, i sindaci in primis ma anche il tessuto economico locale e i residenti". Su queste basi, Il presidente della Provincia Marcello Pierucci ha dedicato la giornata di lunedì scorso a una capillare ricognizione sui territori della Garfagnana interessati a interventi sulla viabilità e su edifici scolastici di competenza, oltre che su immobili di proprietà dell’ente di Palazzo Ducale, Con lui, il vicepresidente Andrea Carrari e alcuni dirigenti e tecnici provinciali, accolti dai primi cittadini della Garfagnana interessati ai progetti stessi. La giornata è iniziata con una visita all’Isi di Castelnuovo, plesso scolastico che riunisce i vari indirizzi didattici del ‘Campedelli’, del ‘Simoni’, del ‘Vecchiacchi’ e del ‘Galilei’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

