sella cento a rimini tomassini e marini osservati speciali

La Sella Cento si prepara ad affrontare una sfida difficile al Flaminio di Rimini, sfidando la Dole, una delle prime in classifica. In questa trasferta, particolare attenzione sarà rivolta a Giovanni Tomassini, ex giocatore della squadra avversaria, e a Marini, entrambi punti di riferimento per la formazione di Rimini. Una partita importante per entrambe le squadre in un contesto di alta competitività.

Trasferta proibitiva per la Sella Cento, che al Flaminio di Rimini affronta una delle tre capoliste del campionato, la Dole dell’ex Giovanni Tomassini. Nonostante i tanti infortuni avuti, specialmente alla coppia Robinson-Ogden, i romagnoli sono in testa alla classifica assieme alla Valtur Brindisi e alla VL Pesaro. Le due squadre si sono affrontate il 26 novembre alla Baltur Arena e nonostante una grande prestazione da 27 punti di capitan Davis, la squadra di coach Dell’Agnello si impose col punteggio di 73-78, grazie ai 21 punti di Denegri e ai 16 di Marini. Rispetto alla partita di andata i romagnoli sono privi di Ogden, che starà fuori circa 2 mesi per un problema al piede, rimpiazzato da una decina di giorni dall’ex Mestre e Latina Alipiev. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

