Osservanza viali e parchi Alberi osservati speciali

Il Comune sta portando avanti un piano che coinvolge abbattimenti e piantumazioni di alberi in città, concentrandosi su viali, parchi e zone di osservazione speciale. Le operazioni sono accompagnate da discussioni e proteste, mentre le modifiche agli spazi verdi continuano senza sosta. La gestione degli alberi rimane al centro di confronti tra cittadini e amministrazione, con interventi che cambiano il volto delle aree verdi urbane.

Prosegue tra abbattimenti e piantumazioni, con relativa coda di polemiche, il piano di attività del Comune dedicato agli alberi presenti in città. Dal Municipio hanno fatto sapere ieri che sono stati completati gli interventi di messa a dimora delle 117 nuove alberature nelle aree verdi comunali e negli assi stradali a ripristino di alberature abbattute tra Acque Minerali, Osservanza e altri parchi pubblici. Per quanto riguarda l'ex complesso manicomiale, in particolare, gli approfondimenti tecnici hanno permesso di salvare uno dei tre cedri inizialmente destinati all'abbattimento. "L'albero presenta ancora una minima vegetazione e sarà...