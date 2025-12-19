Scuola musica di Fiesole Esclusa dai finanziamenti | Quei fondi ci servivano Amareggiati dalla scelta
La Scuola di Musica di Fiesole, un’istituzione storica e rinomata, si trova a dover affrontare un’amara delusione. Esclusa dai finanziamenti, l’istituzione esprime il proprio dispiacere e amarezza, sottolineando l’importanza del suo ruolo nel panorama musicale nazionale e la lunga tradizione che la contraddistingue. Un momento difficile per un’eccellenza che da cinquant’anni forma generazioni di musicisti.
di Olga Mugnaini "Siamo rimasti stupefatti dagli esiti di questa valutazione e chiaramente molto dispiaciuti, perché la nostra scuola è un’accademia nazionale che esiste da cinquant’anni, con al suo interno un’orchestra giovanile con 40 anni di vita e di storia". Anna Maria Meo (in foto), sovrintendente della Scuola di Musica di Fiesole, commenta così l’esito negativo ricevuto sul bando finanziato attraverso fondi europei gestiti dalla Regione, dedicato alle Residenze artistiche musicali (Ram), vinto invece da altre istituzioni cittadine e regionali. In "palio" c’erano due milioni mezzo di euro per iniziative specifiche dedicate a giovani musicisti, che per 550mila euro sono andati, ad esempio, al Maggio Musicale per la creazione di una nuova formazione orchestrale giovanile, nell’ambito del progetto "Youth Orchestra Lab". 🔗 Leggi su Lanazione.it
