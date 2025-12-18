Università Denaro Ucbm | Scuola di ortopedia progetto umano e accademico

Una formazione che va oltre le competenze tecniche, abbracciando valori umani fondamentali come onestà, sincerità e rispetto per le persone. È questa la missione di Università, Denaro (Ucbm), scuola di ortopedia a Roma, che mira a formare professionisti non solo eccellenti, ma anche umanamente consapevoli, pronti ad affrontare le sfide con cuore e integrità.

Roma, 18 dic. (Adnkronos Salute) - La formazione non si sia limitata all'aspetto tecnico-chirurgico. "Non ho cercato di trasmettere solo le competenze specialistiche, ma soprattutto valori umani semplici: la veridicità, l'onestà intellettuale, l'amore per i pazienti, che non sono pazienti ma persone che hanno una malattia. Vivere questi principi ha permesso di costruire un gruppo solido".Così Vincenzo Denaro, professore emerito e fondatore della Scuola di specializzazione in Ortopedia e traumatologia dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, intervenendo oggi al primo convegno del team di ricerca scientifica in ortopedia e traumatologia dell'Ateneo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

