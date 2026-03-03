Licei battono i tecnici e i professionali percentuali maggiori a centro 60% e Sud 59,7% A Nord tengono Tecnici e Professionali
Per l’anno scolastico 20262027, i licei registrano tassi di iscrizione più alti rispetto a tecnici e professionali, con percentuali che raggiungono il 60% nel centro e il 59,7% nel Sud. Al Nord, invece, le iscrizioni ai tecnici e ai professionali rimangono superiori rispetto ai licei. I dati evidenziano differenze territoriali nelle preferenze degli studenti per le diverse tipologie di scuola.
I dati sulle iscrizioni alle scuole secondarie di II grado per l’anno scolastico 20262027 delineano una geografia delle scelte che conferma una frattura già osservata negli anni precedenti: nel Nord Italia l’orientamento verso istituti tecnici e professionali è più marcato, mentre nel Centro-Sud prevale nettamente il liceo. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Iscrizioni 2026/27: guida completa per genitori e studenti tra Licei, Tecnici e nuovi indirizzi ProfessionaliEcco una panoramica dettagliata dell’offerta formativa secondaria, distinguendo tra l’approccio metodologico dei Licei, le competenze settoriali...
Liceo, tecnico o professionale? I Licei sono scuole d’eccellenze, tecnici e professionali no. Quanto c’è di vero in tutto ciò?In questo momento così complesso si intrecciano voci, consigli e indicazioni, e ognuno dice la sua, compresi gli insegnanti del primo ciclo, sempre...
Licei e tecnici, più convinti della scelta dopo il diplomaA un anno dal diploma, il 60% dei liceali e tecnici conferma la scelta scolastica. Tuttavia, il 30% dei diplomati professionali esprime insoddisfazione, desiderando percorsi diversi per migliori oppor ... italiaoggi.it
Licei sempre in testa, cresce il 4+2 del tecnico-professionaleIl 55,8% degli studenti sceglie il liceo, ma il percorso tecnico-professionale 4+2 raddoppia le iscrizioni, raggiungendo 20 mila studenti. Il Lazio guida la classifica delle preferenze liceali, scient ... italiaoggi.it
