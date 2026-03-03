Licei battono i tecnici e i professionali percentuali maggiori a centro 60% e Sud 59,7% A Nord tengono Tecnici e Professionali

Per l’anno scolastico 20262027, i licei registrano tassi di iscrizione più alti rispetto a tecnici e professionali, con percentuali che raggiungono il 60% nel centro e il 59,7% nel Sud. Al Nord, invece, le iscrizioni ai tecnici e ai professionali rimangono superiori rispetto ai licei. I dati evidenziano differenze territoriali nelle preferenze degli studenti per le diverse tipologie di scuola.