Decreto sicurezza nuova stretta | scudo penale per forze ordine e fermo preventivo 12 ore per soggetti pericolosi prima di proteste

Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine. Ora, le forze dell’ordine avranno uno scudo penale e i soggetti considerati “pericolosi” potranno essere fermati preventivamente per 12 ore prima di eventuali manifestazioni. Dopo gli scontri di Torino di sabato scorso, il governo accelera sul pacchetto di norme, mentre cresce il dibattito sulla loro costituzionalità.

