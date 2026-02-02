Decreto sicurezza nuova stretta | scudo penale per forze ordine e fermo preventivo 12 ore per soggetti pericolosi prima di proteste
Il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più dure contro le proteste e rafforza la protezione delle forze dell’ordine. Ora, le forze dell’ordine avranno uno scudo penale e i soggetti considerati “pericolosi” potranno essere fermati preventivamente per 12 ore prima di eventuali manifestazioni. Dopo gli scontri di Torino di sabato scorso, il governo accelera sul pacchetto di norme, mentre cresce il dibattito sulla loro costituzionalità.
Dopo gli scontri di Torino il governo accelera sul decreto sicurezza: più tutele per le forze dell’ordine, stretta su manifestazioni e sgomberi, ma crescono i dubbi costituzionali Dopo i violenti scontri avvenuti a Torino nella giornata di sabato 31 gennaio fra manifestanti pro-Askatasuna e p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Decreto sicurezza, verso norme più severe: dalla scudo penale per le forze dell’ordine al fermo preventivo di 12 ore. Ma Salvini ne chiede 48
Gli scontri di ieri a Torino hanno spinto il governo a correre sui nuovi provvedimenti di sicurezza.
Decreto sicurezza, il piano di Meloni dopo Torino: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti
Dopo gli scontri di Torino, il governo di Meloni accelera sul decreto Sicurezza.
Argomenti discussi: Case occupate, Lega vuole nuova stretta: Subito nel Dl sicurezza. Le possibili misure; Il pressing del Governo sullo scudo agli agenti per decreto legge; DECRETO SICUREZZA. NUOVA STRETTA PER BABY GANG; Minori armati di coltello, arriva la stretta, multe ai genitori fino a 1.000 euro se non controllano: nuovo decreto.
Meloni, stretta nel decreto Sicurezza: scudo penale esteso e fermo preventivoDopo le recenti aggressioni alle forze dell'ordine Giorgia Meloni e il Governo pensano ad una stretta nel decreto Sicurezza. I dettagli. newsmondo.it
Decreto Sicurezza, Meloni e Salvini: nuove regole dopo Torino/ Tutele agenti, obbligo cauzione: cosa cambiaNuovo Decreto Sicurezza dopo i gravi fatti di Torino: pressing Meloni e Salvini per tutelare forze dell'ordine. Le richieste sul tavolo del CdM ... ilsussidiario.net
Decreto Askatasuna. Subito il pacchetto sicurezza, per fargliela pagare (di F. Olivo) x.com
Decreto sicurezza «entro mercoledì»: l'annuncio di Salvini dopo le violenze di Torino Il vicepremier: «non per la cronaca delle ultime ore ma perché è giusto che ci siano dentro tutte le norme che servono, come quella per lo sgombero di tutti gli immobili occup - facebook.com facebook
