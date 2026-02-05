Roma, 5 febbraio 2026. Le nuove norme sul Decreto Sicurezza prevedono che agenti e ufficiali di polizia possano portare nei loro uffici persone fermate, trattenendole fino a un massimo di 12 ore. La bozza conferma anche lo scudo penale, che protegge gli agenti da responsabilità in alcuni casi. Tuttavia, il pm avrà sempre la possibilità di revocare il fermo preventivo. La norma mira a velocizzare le operazioni di polizia, ma solleva anche qualche dubbio sui diritti dei fermati.

Roma, 5 febbraio 2026 – Agenti e ufficiali di polizia potranno “accompagnare nei propri uffici, e ivi trattenere per non oltre 12 ore persone per le quali (.) sussista il fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione e per la sicurezza e l'incolumità pubbliche”. La bozza del decreto legge Sicurezza contiene il controverso “fermo di prevenzione”. Il governo dunque non fa marcia indietro su uno dei punti critici del provvedimento, segnalati dal Quirinale. C’è però un correttivo. Le forze dell’ordine dovranno tempestivamente informare il pm che potrà decidere la revoca immediata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Decreto Sicurezza, c’è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo). Cosa prevede la bozza: sì allo scudo penale, anche per i cittadini

Domani il governo porta in Consiglio dei ministri la nuova bozza del decreto sicurezza.

